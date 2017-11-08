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На Ямале после отставки омбудсмена некому защищать предпринимателей07 ноября в 17:10

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Уволены и помощники.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей на Ямале Дмитрий Бавдурный подал в отставку. Ранее он находился в отпуске, но 7 ноября к исполнению должностных обязанностей не вернулся, написав 3 ноября заявление об уходе по собственному желанию, передает "Уралинформбюро".

Защищать ямальских бизнесменов теперь некому: автоматически уволенными оказались советники и помощники Бавдурного. Кроме того, у уполномоченного нет заместителя, который бы временно смог исполнять его обязанности.

"Он сложил полномочия, теперь считается уволенным и весь аппарат. Пока и.о. нет, но, надеемся, что кто-то на это место будет назначен в ближайшее время. Новый уполномоченный и будет решать, останется прежний штат, или же он наберет новых сотрудников", - рассказал помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе Юрий Соколов.

Назначить нового бизнес-омбудсмена должен глава округа Дмитрий Кобылкин, а после согласовать его кандидатуру с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

В аппарате ямальского омбудсмена не исключают, что претендент уже выбран, осталось только дождаться "отмашки" о его назначении из Москвы.

Стоит отметь, что Дмитрий Бавдурный на посту правозащитника коммерсантов проработал более четырех лет. На эту должность он был назначен в апреле 2013 года. Ранее он работал в прокуратуре Тюменской области и Ямала.

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