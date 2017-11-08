Молодой специалист Роспана взял бронзу МНТК "Роснефти"Сегодня в 09:10
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В Москве.
Сотрудник Роспана стал одним из победителей финала ХII Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть". Он прошел 31 октября - 1 ноября 2017 года на площадке Московского госуниверситета имени М.В.Ломоносова.
Более 300 победителей и призеров отборочных этапов региональных и кустовых конференций из 64 "дочек" участвовали в работе 16 секций по всем основным бизнес-процессам НК "Роснефть".
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" представляли ведущий специалист отдела разработки месторождений Егор Зюмзюлин, ведущий экономист отдела управленческой отчетности и развития бизнес-процессов Екатерина Потехина и главный специалист отдела планирования и разработки месторождений Артем Трифонов. Последний стал обладателем бронзы в секции "Развитие газового бизнеса", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
"Эта секция открылась только в этом году, что говорит о растущем интересе Компании к газовым активам, - отметил А.Трифонов. - В ней приняли участие 14 человек. Из девяти представленных докладов мой проект "Определение оптимального темпа ввода скважин на газоконденсатном месторождении" занял третье место. Учитывая то, что все без исключения работы, подготовленные коллегами, были очень разной тематики и достаточно сильные, результатом я доволен".
Стоит отметить, что в 2017 году в региональных и кустовых научно-технических конференциях приняли участие 2 072 молодых специалиста НК "Роснефть". В 15 дочерних предприятиях велась работа по внедрению 30 проектов из числа рекомендованных по итогам МНТК-2016. Это обеспечило дополнительный объем добычи нефти в 235 тысяч тонн, экономический эффект составил 395 миллионов рублей.
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