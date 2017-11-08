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Свердловские власти лишили многодетную мать надежды на жилье07 ноября в 19:14

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Вмешалась прокуратура.

Администрация села Николо-Павловское незаконно сняла многодетную мать с учета лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина стояла на учете с 2003 года. В 2008 администрация запросила дополнительные документы. Но письмо женщина не получила, поэтому информацию не предоставила.

В 2016 году она вновь обратилась в администрацию по вопросу получения жилья. Однако выяснилось, что женщину сняли с учета еще в 2008 году. В мэрии отказались восстановить семью в очереди.

Прокуратура через суд добилась восстановления многодетной матери в очереди на жилье.

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