После проведения ядерных испытаний.

У жителей Килью (провинция Северный Хамген, КНДР) после проведения шести испытаний ядерных зарядов стали рождаться дети с мутациями. Об этом со ссылкой на перебежчиков пишет южнокорейское издание Chosunilbo.

Также бывшие жители окрестностей полигона Пангири рассказывают, что в части скважин исчезла вода, а ту, что осталась, они бояться использовать. При этом в регионе исчезли форель и одна из разновидностей грибов. Из пяти посаженных лесниками деревьев выживает только одно. Причиной этого перебежчики называют именно радиоактивное загрязнение воды и почвы, передает "Уралинформбюро".

Судя по их рассказам, из опасной зоны эвакуируют только семьи военных, местное население о подготовке испытаний не знает ничего.