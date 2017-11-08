Среди свиней.

3 ноября в поселке Тимирязевский при проведении лабораторных исследований умерших свиней специалисты обнаружили вирус африканской чумы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральского Россельхознадзора. По предварительным данным, он был занесен в хозяйство с термически необработанными пищевыми отходами в корме.

С 4 по 6 ноября специалисты ведомства проводили мероприятия по ликвидации очага заражения. В поселке ввели карантин, а МЧС, МВД и управление ветеринарии минсельхоза Челябинской области выставили посты.

У местных жителей отняли свиней, находившихся в пределах очага заражения. Животных умертвили, а трупы вывезли на заброшенный глиняный карьер, где их сожгли на резиновых покрышках. Кроме того, сотрудники МЧС и ветеринарной службы демонтировали хозяйственные постройки, в которых содержались инфицированные свиньи.

Губернатор региона Борис Дубровский распорядился о выплате денежных компенсаций владельцам убитых животных.