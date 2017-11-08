×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале зафиксирована вспышка африканской чумы07 ноября в 18:21

  • Текст

Среди свиней.

3 ноября в поселке Тимирязевский при проведении лабораторных исследований умерших свиней специалисты обнаружили вирус африканской чумы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральского Россельхознадзора. По предварительным данным, он был занесен в хозяйство с термически необработанными пищевыми отходами в корме.

С 4 по 6 ноября специалисты ведомства проводили мероприятия по ликвидации очага заражения. В поселке ввели карантин, а МЧС, МВД и управление ветеринарии минсельхоза Челябинской области выставили посты.

У местных жителей отняли свиней, находившихся в пределах очага заражения. Животных умертвили, а трупы вывезли на заброшенный глиняный карьер, где их сожгли на резиновых покрышках. Кроме того, сотрудники МЧС и ветеринарной службы демонтировали хозяйственные постройки, в которых содержались инфицированные свиньи.

Губернатор региона Борис Дубровский распорядился о выплате денежных компенсаций владельцам убитых животных.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×