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В Екатеринбурге дольщики спустя 12 лет получили ключи от квартир 07 ноября в 18:36

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В ЖК "Астория".

В Екатеринбурге дольщики ЖК "Астория" (улица Фрезеровщиков, 5) получили ключи от квартир. Люди ждали сдачи дома более 12 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Строительство дома стартовало в 2005 году, однако вскоре было заморожено из-за дефицита средств у застройщика. Пострадали 24 дольщика. Лишь в 2016 году нашелся новый инвестор, и в октябре 2017 года возведение многоэтажки было завершено.

7 ноября свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи новоселам.

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