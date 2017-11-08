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Россия возвращается на ЕвровидениеСегодня в 08:13

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Лиссабон соберет "всех на борт".

Россия примет участие в конкурсе "Евровидение-2018". Она вошла в список из 42 стран, представители которых весной следующего года соберутся в Лиссабоне. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса, передает "Уралинформбюро".

Португалия получила право принимать "Евровидение-2018" после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве. Лиссабон примет европейских эстрадных певцов с 8 по 12 мая. Новый девиз конкурса: "Все на борт!". Показывать "Евровидение-2018" в России будет "Первый канал".

Напомним, в 2017 году российская участница не смогла выступить на международном песенном конкурсе, поскольку украинские власти запретили въезд в страну Юлии Самойловой.

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