С 8 ноября.

В России начали действовать новые правила проезда круговых перекрестков. С 8 ноября при отсутствии знаков приоритета въезжающие на круговой перекресток водители должны уступать дорогу тем, кто по кругу едет.

Документ, вносящий дополнения в Правила дорожного движения, подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце октября, передает "Уралинформбюро". Изменения приняты для повышения безопасности и улучшение организации дорожного движения, а также для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.