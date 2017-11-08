В России вступили в силу новые правила движения по кольцу Сегодня в 08:26
- Текст
С 8 ноября.
В России начали действовать новые правила проезда круговых перекрестков. С 8 ноября при отсутствии знаков приоритета въезжающие на круговой перекресток водители должны уступать дорогу тем, кто по кругу едет.
Документ, вносящий дополнения в Правила дорожного движения, подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце октября, передает "Уралинформбюро". Изменения приняты для повышения безопасности и улучшение организации дорожного движения, а также для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:26
В России вступили в силу новые правила движения по кольцу
С 8 ноября.Сегодня в 08:13
Россия возвращается на Евровидение
Лиссабон соберет "всех на борт".07 ноября в 19:58
Пермяк до смерти избил мать своей девушки
При попытке помириться с возлюбленной.07 ноября в 19:49
Гендиректора челябинской турфирмы отправили в колонию на 3 года
За мошенничество.07 ноября в 19:30
15-летний школьник пробил голову молодому пермяку
Его ждет суд.07 ноября в 19:14
Свердловские власти лишили многодетную мать надежды на жилье
Вмешалась прокуратура.07 ноября в 19:04
Екатеринбуржец упал замертво около больницы
На Вторчермете.07 ноября в 18:57
На выборы мэра Екатеринбурга городские власти хотят до полугода
В случае досрочной отставки градоначальника.07 ноября в 18:53
Прокуратура оспорила домашний арест экс-начальника курганского УФСИН
И замдиректра МФЦ.07 ноября в 18:41
Душили и поджигали: тюменец оказался в больнице после нападения неизвестных
С тяжелыми травмами.07 ноября в 18:39
МУГИСО решило сдать в аренду землю у "Кольцовского дворика"
Чтобы добавить долгострою привлекательности.07 ноября в 18:36
В Екатеринбурге дольщики спустя 12 лет получили ключи от квартир
В ЖК "Астория".07 ноября в 18:21
На Южном Урале зафиксирована вспышка африканской чумы
Среди свиней.07 ноября в 18:16
Пермяка будут судить за убийство сожительницы
На бытовой почве.07 ноября в 18:14
Путин предрек конец "долевки"
Через три года.
Главные новости
- 07 ноября в 19:04Екатеринбуржец упал замертво около больницы
- 07 ноября в 18:21На Южном Урале зафиксирована вспышка африканской чумы
- 07 ноября в 16:58Транспортировкой челябинки с просверленным черепом озадачили Москву
- 07 ноября в 16:21"Медная" река в Ивделе посветлела перед митингом против грязной воды
- 07 ноября в 15:38Многострадальный Уралприватбанк перестал существовать
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".