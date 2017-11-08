Назван самый популярный город у туристов в 2017 годуСегодня в 09:36
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"Азиаты" лидируют.
Гонконг оказался самым привлекательным туристическим городом мира. В 2017 году его посетили 25,7 миллиона иностранцев. Таковы результаты рейтинга, подготовленного исследовательской компанией Euromonitor International.
Гонконг сохраняет лидирующие позиции уже девять лет. На втором и третьем местах расположились Бангкок (23,3 миллиона) и Лондон (19,8 миллиона). В ТОП-10 также вошли Сингапур, Дубай, Макао, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.
Москва в рейтинге занимает 49-е место (4,6 миллиона человек). Санкт- Петербург находится на 73-м месте. Позиции обоих городов по сравнению с прошлым годом снизились на три пункта, передает "Уралинформбюро".
Исследователи отмечают, что с каждым годом в рейтинг входит все больше азиатских городов. Сейчас их 41, а в следующей году ожидается 47.
Стоит добавить, что Euromonitor готовит рейтинг самых привлекательных туристических мегаполисов каждый год. При подсчете числа туристов учитываются посещения иностранцами тех или иных городов.
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