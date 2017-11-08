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Молодые специалисты "РН-Пурнефтегаза" взяли призыСегодня в 10:35

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XII МНТК "Роснефти".

На площадке МГУ имени М.В.Ломоносова завершила работу XII Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов НК "Роснефть". В конференции приняли участие 314 победителей отборочных этапов, региональных и кустовых конференций из 64 дочерних обществ Компании.

Делегация молодых специалистов ООО "РН-Пурнефтегаз" заняла третье общекомандное место. В ее активе золото в секциях "Развитие газового бизнеса" (проект Алексея Фёдорова и Артура Ибатулина) и "Экология, промышленная безопасность, охрана труда" (проект Михаила Кононова), а также серебро в секции "Научные и экспериментальные исследования" (проект Алексея Фёдорова).

Уровень проектов ежегодно растет, увеличивается конкуренция между участниками, поэтому войти в первую тройку на уровне НК "Роснефть" очень престижно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза". Главным итогом конференции стал список из 56 лучших проектов, рекомендованных к внедрению на производстве.

С начала 2017 года в 15 дочерних обществах "Роснефти" претворено в жизнь 30 проектов из рекомендованных к внедрению по итогам прошлогодней МНТК. Среди них и пять разработок молодых специалистов "Пурнефтегаза". Общий экономический эффект достиг 395 миллионов рублей, дополнительный объем добычи нефти - 235 тысяч тонн.

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