"Уральские авиалинии" подарят экипажу "Крузенштерна" крыльяСегодня в 10:11
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На время перелета из Калининграда в Москву.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала официальным перевозчиком экипажа парусника "Крузенштерн" - последнего из легендарных "летающих П", остающегося на плаву. Экипаж судна временно сменит паруса на крылья, чтобы долететь из Калининграда, где пришвартован барк, в Москву.
В российской столице 12 ноября пройдет единственный показ документального спектакля "Моменты моря" с участием Сергея Гармаша. В его основу легли истории членов экипажа знаменитого парусника. Уникальная постановка является авторским проектом Клуба путешествий Михаила Кожухова, который три года организовывает экспедиции "Под парусами "Крузенштерна".
"Моменты моря" - это попытка прикоснуться к бессмертию судна через истории обычных людей. Попытка понять, почему в море другие законы человеческих отношений, ответить на вопрос, кто такой моряк и что отличает его от обитателей суши. Все это будет сопровождаться живой музыкой и проекцией на подкупольное пространство Московского планетария.
Накануне премьеры - 11 ноября - члены экипажа "Крузенштерна" встретятся со зрителями.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, "Уральские авиалинии" рады видеть на своем борту участников кругосветных плаваний. Это новый опыт для перевозчика: так связываются две стихии - море и воздух. Ветер подгоняет паруса "Крузенштерна", а крылья уральских лайнеров дарят легкость полета и ощущение свободы.
Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за 9 месяцев 2017 года. За это время их услугами воспользовались 6,1 миллиона человек, было выполнено почти 42 тысячи рейсов, а пассажирооборот превысил 14,5 миллиарда пассажиро-километров.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 43 лайнеров Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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