На 100 000 рублей.

В столице Урала суды первой и апелляционной инстанции признали компанию ООО "Гэллэри Сервис" виновной в нарушении закона "О рекламе". Фирма распространяла рекламу салона SPA-услуг, сотрудницы которого занимались проституцией. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

Ранее антимонопольщики нашли нарушения закона в рекламе SPA-салона "Виагра", речь в ней шла о запрещенной законодательством услуге. Комиссия назначила штраф в размере 100 000 рублей. Заплатить его должен был распространитель рекламы. Но компания ООО "Гэллэри Сервис" с решением УФАС не согласилась и обратилась в суд. Суд оставил решение специалистов без изменений.