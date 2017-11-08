×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге рекламщиков оштрафовали из-за проститутокСегодня в 10:04

  • Текст

На 100 000 рублей.

В столице Урала суды первой и апелляционной инстанции признали компанию ООО "Гэллэри Сервис" виновной в нарушении закона "О рекламе". Фирма распространяла рекламу салона SPA-услуг, сотрудницы которого занимались проституцией. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

Ранее антимонопольщики нашли нарушения закона в рекламе SPA-салона "Виагра", речь в ней шла о запрещенной законодательством услуге. Комиссия назначила штраф в размере 100 000 рублей. Заплатить его должен был распространитель рекламы. Но компания ООО "Гэллэри Сервис" с решением УФАС не согласилась и обратилась в суд. Суд оставил решение специалистов без изменений.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×