Более 5000 юных тюменцев ждет "мозговой штурм"Сегодня в 10:26
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На городских олимпиадах.
С 7 по 24 ноября 2017 года в Тюменской области проходит второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников. Его участниками стали свыше 5 000 учеников 4-11 классов - это победители и призеры первого (школьного) тура.
Подростки смогут показать свои знания по 22 предметам. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, наибольшей популярностью пользуются математика, русский и английский языки, обществознание, литература, география и физика.
"Одним из традиционных способов выявления одаренных детей остается система предметных олимпиад, наиболее значимой из которых является Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. Для школьников участие в олимпиадном движении дает возможность для самовыражения, придает уверенности в своих силах. Школьники, показавшие высокие результаты, становятся участниками образовательных поездок, многопрофильных смен для одаренных детей. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады имеют право поступления в высшие учебные заведения по профилю олимпиады на льготных условиях", - отметила начальник отдела информационно-методического центра Тюмени Елена Лугачева.
В январе 2018 года пройдет третий (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников.
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