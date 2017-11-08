Пенсионные фонды борются за миллиарды умерших клиентовСегодня в 10:44
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В суде.
Негосударственные пенсионные фонды теряют ежегодно 1 миллиард рублей на выплатах умершим клиентам. Изменить ситуацию, создав судебный прецедент, планирует НПФ "Благосостояние". В Арбитражном суде Москвы прошли предварительные слушания по иску компании. Пенсионный фонд просит признать недействительными операции по списанию средств с корпоративного счета и зачислению на счет умершего клиента. Об этом пишет "Коммерсант".
По словам представителей компании, фонд не может знать о смерти клиента. Негосударственные организации не получают оперативно такую информацию. Зачастую после смерти клиента родственники не сообщают об этом в НПФ либо по незнанию, либо чтобы незаконно продолжать получать за него пенсию, сообщает "Уралинформбюро". Возвращать переведенные деньги, согласно закону, можно только по решению суда.
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