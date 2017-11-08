×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На политический канал для школьников потратят 210 бюджетных миллионов (ОПРОС)Сегодня в 11:58

  • Текст

Деньги освоит ТАСС.

Информационное агентство ТАСС получит 210 миллионов рублей на создание канала общественно-политической направленности для детей в возрасте 8–16 лет. Эта сумма значится в поправках к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы. Агентство будет получать по 70 миллионов в год.

Как пишут федеральные СМИ со ссылкой на ТАСС, проект будет реализован совместно с Министерством образования и науки России. Под каналом в агентстве понимают детскую новостную ленту, создавать которую будет детская же редакция. Сотрудники будут собирать самые интересные и важные российские и мировые новости для школьников.

Деньги на проект будут перенаправлены из раздела "Высшее образование", передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×