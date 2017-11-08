Деньги освоит ТАСС.

Информационное агентство ТАСС получит 210 миллионов рублей на создание канала общественно-политической направленности для детей в возрасте 8–16 лет. Эта сумма значится в поправках к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы. Агентство будет получать по 70 миллионов в год.

Как пишут федеральные СМИ со ссылкой на ТАСС, проект будет реализован совместно с Министерством образования и науки России. Под каналом в агентстве понимают детскую новостную ленту, создавать которую будет детская же редакция. Сотрудники будут собирать самые интересные и важные российские и мировые новости для школьников.

Деньги на проект будут перенаправлены из раздела "Высшее образование", передает "Уралинформбюро".