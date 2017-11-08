Переносящим вирус Зика.

Агентство по охране окружающей среды США разрешило бороться с популяцией комаров с помощью зараженных специальными бактериями особей. Распространяя болезнь, насекомые должны снижать численность "собратьев", сообщает издание Nature.

Бактериальный геноцид должен уменьшить популяцию азиатского тигрового комара Aedes albopictus, переносящего вирус Зика и являющегося возбудителем лихорадки денге, передает "Уралинформбюро".

Распространять больных комаров по территории Штатов будет биотехнологическая компания MosquitoMate. Ее сотрудники разводят насекомых, затем вручную отделяют самцов от самок и выпускают "мужчин". Последние, стоит отметить, не питаются кровью и не кусаются, а только занимаются оплодотворением. В результате появляются дефектные яйца, зараженные бактерией "вольбахия".

По плану, комаров будут выпускать в 20 штатах с климатом, похожим на Кентукки, Нью-Йорк и Калифорнию – именно там проводились полевые испытания технологии. Позднее компания планирует продавать "средство для борьбы с комарами" всем желающим.