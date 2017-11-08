Во второй очереди "Пихтового".

Новый квартал микрорайона "Пихтовый" в Среднеуральске будет выделяться особой - европейской - архитектурой фасадов. Строительство второй очереди стартовало осенью 2017 года.

Акцент сделан на экологии: широкие пешеходные аллеи, лес неподалеку и спортивные площадки сделают здоровый образ жизни естественным и привычным для жителей "Пихтового".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса", на 6,8 гектара вырастут шесть домов переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения. "Объединит" их спортивное ядро, включающее дорожки для катания на велосипедах, роликах, самокатах и площадки для командных игр. Такое решение позволило освободить дворы и защитить жильцов от "спортивного" шума.

Первую и вторую очереди "Пихтового" свяжет пешеходный бульвар, который будет завершаться выходом в лесной массив. Также на нем расположится широкая площадь с главным символом микрорайона – пихтой. На первых этажах домов, примыкающих к бульвару и площади, разместятся магазины и кафе, став местом притяжения жителей.

Особый шарм новым кварталам придаст архитектура фасадов. Большие объемы зданий подчеркнут крупноформатные витражи магазинов на первых этажах. Яркими штрихами на фоне стен из белого и серого кирпича станут фрагменты из декоративной штукатурки зеленого, красного и желтого цветов. Также современный архитектурный облик помогут сформировать выступы лоджий и балконов, придающие фасадам объем.

Внешняя красота не помешает функциональности - по современным стандартам спроектированы не только квартиры, но и места общего пользования. Во входных группах домов запроектированы просторные холлы и вестибюли, где будет выполнен индивидуальный дизайн и установлена модульная встроенная мебель для отдыха жителей. На территории жилого комплекса предусмотрены гостевые автопарковки и многоэтажный паркинг, а также детские площадки.

Старт продаж квартир в новой очереди намечен на середину ноября.

Стоит отметить, что на сегодня в "Пихтовом" возведены пять многоэтажек и муниципальный детский сад.