Интересуются "соседи".

Чаще всего в поисковых запросах про Екатеринбург фигурирует эпидемия ВИЧ, консульства, визовые центры, хостелы и аквапарк. Также люди ищут информацию о Храме-на-Крови и Ельцин-Центре. Многие интернет-пользователи в столице Урала хотят продать автомобиль и купить велосипед. Всего за год информацию про Екатеринбург в Сети искали 69 миллионов раз, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Яндекс".

По популярности в Интернете уральская столица на третьем месте среди городов России. Больше всего Екатеринбургом интересуются соседи из Челябинска, Тюмени и Перми. В самом мегаполисе чаще ищут информацию о столицах, а также Тюмени, Челябинске и Сочи. Самым "востребованными" в Сети ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург.