На очереди Чечня.

Свердловская область отправила в Дагестан 40 000 вакцин против полиомиелита. Об этом "Уралинформбюро" сообщил пресс-секретарь минздрава Среднего Урала Константин Шестаков.

В августе 2017 года южная республика столкнулась с трудностями в поставке медикаментов. В Свердловской области дефицита не было, по согласованию между регионами вакцины отправили на Кавказ. Сейчас еще одна подобная партия готовится к отправке в Чечню.

"Мы в одной стране живем. Нужно делиться. С нами тоже делятся, когда нам нужно, но в этом году у нас никакого дефицита нет", – добавил Шестаков.