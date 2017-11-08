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Серверы Facebook и Twitter переедут в РоссиюСегодня в 13:28

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С данными россиян.

Социальные сети Facebook и Twitter планируют перевезти в Россию свои серверы, на которых хранятся данные россиян. Таково требование закона "О персональных данных". Документ вступил в силу в 2015 году. Но крупнейшие игроки интернет-рынка решились на это только сейчас, сообщают "Известия" со ссылкой на осведомленные источники. Информацию подтвердили в Роскомнадзоре.

Twitter планирует локализовать серверы к середине 2018 года. Facebook сейчас ищет руководителя местного подразделения и планирует открыть официальное представительство. За последний год доход соцсети в России значительно вырос. Компания решила укрепить свои позиции в стране, передает "Уралинформбюро".

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