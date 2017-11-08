×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России сделают упор на "зимние" беспилотные автоСегодня в 13:32

  • Текст

Способные ездить без разметки.

Российским инноваторам предлагают создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться по обледеневшим и занесенным снегом дорогам. Соответствующий конкурс будет объявлен в 2018 году Российской венчурной компанией (РВК), фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив, передает "Уралинформбюро".

"Первый беспилотник, который проедет в условиях полигона зимнего города с гололедом, плохой видимостью, занесенной дорожной разметкой, претендует на получение приза", - цитирует ТАСС гендиректора РВК Александра Повалко.

По его словам, еще один конкурс будет посвящен созданию водородных топливных элементов.

Как отметил Повалко на полях конференции "Национальная технологическая революция 20.35", проходящей в Санкт-Петербурге, на проведение и призовой фонд технологических конкурсов в ближайшую трехлетку из госказны ежегодно будет выделяться по 600 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×