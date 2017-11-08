Способные ездить без разметки.

Российским инноваторам предлагают создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться по обледеневшим и занесенным снегом дорогам. Соответствующий конкурс будет объявлен в 2018 году Российской венчурной компанией (РВК), фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив, передает "Уралинформбюро".

"Первый беспилотник, который проедет в условиях полигона зимнего города с гололедом, плохой видимостью, занесенной дорожной разметкой, претендует на получение приза", - цитирует ТАСС гендиректора РВК Александра Повалко.

По его словам, еще один конкурс будет посвящен созданию водородных топливных элементов.

Как отметил Повалко на полях конференции "Национальная технологическая революция 20.35", проходящей в Санкт-Петербурге, на проведение и призовой фонд технологических конкурсов в ближайшую трехлетку из госказны ежегодно будет выделяться по 600 миллионов рублей.