И надеется на миллиардные инвестиции.

Земельный участок более 500 гектаров в Екатеринбурге зарезервирован и выделен под размещение ЭКСПО-парка. О планах по продвижению уральской столицы в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2025, перспективах российской заявки и проделанной работе 8 ноября рассказали заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

Аркадий Дворкович напомнил, что ЭКСПО проводится уже более 150 лет, и Россия принимала участие во всех международных выставках, но при этом ни разу не была хозяйкой мероприятия. Он также объяснил, почему именно Екатеринбург во второй раз выбран в качестве города-кандидата для проведения ЭКСПО.

"Почему Екатеринбург? Это один из самых успешных городов страны, в котором проводились крупные международные мероприятия. Мы руководствуемся следующим принципом – развиваться должна вся страна. Мы хотим, чтобы в России появлялись новые глобальные центры – промышленности, науки, культуры, туризма. Екатеринбург и другие мегаполисы шаг за шагом становятся такими центрами. И очень важно, чтобы весь мир об этом узнал. Мы бы хотели, чтобы Екатеринбург стал еще одним окном в Россию, а для России – еще одним окном в мир", - рассказал Дворкович "Уралинформбюро".

Он озвучил предварительный объем инвестиций. Подготовка к выставке и строительство ЭКСПО-парка обойдутся в 100-150 миллиардов рублей.

"Проведение подобных мероприятий – это большие инвестиции, но это те инвестиции, которые приносят отдачу. Мы будем инвестировать не столько в саму выставку, сколько в то, что будет существовать еще десятилетиями: инновационные, образовательные и научные центры. По нашим расчетам, за жизненный цикл они принесут очень большую отдачу, по предварительным оценкам, пятикратную. При этом эксплуатационные текущие расходы окупятся уже в ходе проведения выставки за счет продажи билетов и коммерческой деятельности", - сообщил зампредседателя правительства.

В свою очередь, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал, что под проведение выставки ЭКСПО-2025 уже зарезервирован земельный участок площадью больше 500 гектаров, на котором будут располагаться объекты социальной инфраструктуры. Всего – более миллиона "квадратов" жилых помещений и такой же объем помещений выставочных, общественно-значимых, социальных и культурных.

"Фактически новый город на этих 500 гектарах будет располагаться. Мы построим совершенно новый умный современный город и приложим все усилия, чтобы привлечь в Екатеринбург самые передовые технологии", - резюмировал губернатор.

По словам Дворковича, избежать неэффективного расходования финансов поможет контроль всех надзорных ведомства. Кроме того, максимальным образом будут задействованы внебюджетные ресурсы. Он провел аналогию ЭКСПО с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в 2018 году.

"ЧМ подразумевает строительство новых аэропортов, социальной инфраструктуры. Мы считаем вкладываемые средства не расходами, а инвестициями, приносящими отдачу. Все данные по использованию средств будут публиковаться в открытых источниках", - заявил зампредседателя правительства.

Он также добавил, что 50% успеха заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 зависят от проведения матчей ЧМ-2018: "Если болельщики увидят, что сделано для гостей, насколько гостеприимны Россия и Екатеринбург, то наши шансы на победу будут намного выше".

Светлана Сагайдак озвучила главные конкурентные преимущества Екатеринбурга. Во-первых, самый большой участок под строительство ЭКСПО-парка среди конкурентов. Во-вторых, молодость и энергичность уральской столицы.

"У нас один из самых молодых городов мира, который распространяет свою энергию на всех окружающих, самая большая прослойка молодежи. Город известен своим молодым рвущимся искусством, исполнителями протестного толка. Многие группы вышли отсюда. Я считаю, что у нас самая интересная и сильная тема среди конкурентов и возможность вовлечения в нее мирового сообщества", - рассказала Сагайдак.

Рассуждая о том, почему Екатеринбург проиграл борьбу за ЭКСПО-2020, зампредседателя правительства РФ философски заметил "чтобы выиграть, нужно играть".

"Россия не сразу получила право на проведение зимней олимпиады, футбольного чемпионата. Везде заявка подавалась несколько раз. Во время предыдущей заявочной кампании мы недостаточно работали с большим числом стран. Сейчас этот недостаток учитывают, и работа с этими странам ведется", - рассказал Дворкович.

Он добавил, что Урал и Россия ищут варианты поддержки в рамках программы "Содействия развивающимся странам". Это новый документ, который будет раскрываться в рамках инспекционных поездок в те страны, на которые Екатеринбург может положиться.

Победа в борьбе за ЭКСПО-2025 поможет решить и транспортный вопрос в Екатеринбурге. Правда, вопрос с метро по-прежнему стоит ребром.

"Предусмотрены альтернативные автомобильному транспорту способы передвижения, в том числе, в новый ЭКСПО-парк. Будет это метро или какой-то другой транспорт? Мы проанализируем все возможные, самые современные формы. Мы сегодня проектируем строительство скоростного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Уже вышли на финальную стадию проекта. Возможно, мы рассмотрим этот вид транспорта", - сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Стоит добавить, что первая официальная презентация стран-кандидатов на право проведения ЭКСПО-2025 состоится в ноябре 2017 года. В июне 2018-го пройдет следующая презентация, на которой будут представлены уже все аспекты заявки. Окончательное решение будет принято в ноябре 2018 года в Париже. Конкуренты Екатеринбурга - Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).