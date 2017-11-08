Накапливая лишние килограммы.

Американские ученые вплотную подошли к разработке новых методов лечения ожирения. На этот раз они рассчитывают на гормон аспросин. Он регулирует активность областей гипоталамуса, отвечающих за аппетит и массу тела. Материалы об исследовании, проведенном в Медицинском колледже Бейлора, размещены на сайте MedicalXpress.

Оказалось, что люди с прогерией (преждевременное старение), страдающие от дистрофии и аномально слабого аппетита, имеют мутацию в гене FBN1. У белка фибриллина-1 отсутствует небольшой фрагмент - аспросин.

У мышей с аналогичной мутацией введение аспросина усиливало чувство голода, взаимодействуя с нейронами в гипоталамусе. Гормон активизировал нейроны AgRP, стимулирующие аппетит, и тормозил нейроны POMC, подавляющие его.

Тогда ученые решили проверить содержание гормона аспросина в крови тучных людей и обнаружили, что оно достаточно велико, передает "Уралинформбюро".

На уменьшении концентрации аспросина в организме могут быть построены новые методы лечения ожирения и сахарного диабета, так как данный гормон влияет и на уровень глюкозы в крови.