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В Германии появится третий полСегодня в 17:02

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Через год с небольшим.

По решению Верховного суда ФРГ в книгах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) появится третий пол. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте судебной инстанции 8 ноября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

К 31 декабря 2018 года власти страны обязаны принять поправки в законодательство, чтобы при заполнении графы "пол" выбор был более обширным: к вариантам "мужской" и "женский" может добавиться "смешанный" или "иной". А пока, с 1 ноября, в свидетельствах о рождении графу "пол" разрешается оставлять пустой.

Действующее сегодня нормы, отмечают в суде, ущемляют права тех людей, чье половое развитие нельзя отнести к мужскому или женскому.

Решение о появлении третьего пола было принято на основе иска заявителя, утверждавшего, что в ЗАГС ему не позволили написать в графе пол "иной" или "смешанный". При этом истец имел на руках данные хромосомного анализа, согласно которому не удалось однозначно установить его принадлежность к мужчинам или женщинам.

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