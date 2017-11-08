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На Шпицбергене сворачивают поиски экипажа российского Ми-8Сегодня в 18:00

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Активная фаза закончена.

9 ноября 2017 года из района норвежского архипелага Шпицберген будут отозваны поисковые суда и плавучий кран Maersk Forza, искавшие членов экипажа и пассажиров потерпевшего крушение российского Ми-8.

О завершении активной фазы поисков объявила губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт. При этом чиновница отметила, что людей продолжат искать при помощи вертолетов за счет ее ресурсов, передает ТАСС.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Ми-8 "Конверс Авиа" разбился 26 октября. Его обломки были обнаружены норвежским судном в 2 километрах к северо-востоку от мыса Хеер. На борту вертолета находились пятеро членов экипажа, в том числе двое уральцев - тюменец и тоболяк, и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

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