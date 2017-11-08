Горожан и общественников.

Качество питьевой воды в Кировграде оставляет желать лучшего. Таков вердикт общественников и специалистов Роспотребнадзора по результатам проверки в муниципалитете.

Как рассказал "Уралинформбюро" координатор проекта "Школа грамотного потребителя" и член региональной Общественной палаты Сергей Полыганов, в городах Свердловской области стартовали проверки качества питьевой воды, и первым стал Кировград. 8 ноября там был произведен отбор воды для определения ее качества.

В результате проверки специалисты пришли к выводу, что для изменения ситуации требуется скорейшее вмешательство. Была создана рабочая группа, которая подготовит предложения по улучшению питьевого водоснабжения города. Депутаты местной думы обсудят вопросы финансирования.

"Для решения проблемы предлагается реализовать инвестиционный проект, с помощью которого планируют построить водозаборные станции и произвести ремонт сетей водоотведения, чтобы вода шла из подземных источников", – рассказал Сергей Полыганов.

По его словам, "водная" проблема в Кировграде имеет давнюю историю – с 80-х годов прошлого века. Вода поступает к горожанам из открытых источников. Еще 5 лет назад в муниципалитете была почасовая подача воды: она лилась из кранов только в течение 9 часов.

По данным Роспотребнадзора за 2016 год, от 10 до 30% питьевой воды в Кировграде не соответствует нормам СанПиНа.

Отмечается, что в рамках всероссийской акции "Вода и здоровье" будет проверено 10 муниципалитетов Свердловской области, где проблема питьевого водоснабжения стоит наиболее остро. 10 ноября комиссия наведается в Первоуральск.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", тревогу бьют жители Ивделя. Местная одноименная река, служащая единственным питьевым источником для людей, окрасилась в ядовито-зеленый цвет. 6 ноября горожане даже вышли на митинг против загрязнения водоема.

Фото: Сергей Полыганов

Ранее по теме:

"Медная" река в Ивделе посветлела перед митингом против грязной воды

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS