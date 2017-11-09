И для пробы – в 2018.

Правительство определило даты проведения переписи населения в России. Пробная процедура пройдет с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. Распоряжение о сроках подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

Пилотное исследование охватит около 550 тысяч человек и поможет отработать методику и организационные вопросы переписи.

Перепись позволит получить актуальную информацию о численности и составе населения страны в целом и в каждом отдельном субъекте, социально-экономические характеристики россиян, национальный и языковой состав населения, уровень образованности. Проводить перепись населения будет Росстат.

Как сообщалось ранее, на проведение переписи населения России в 2020 году понадобится 50 миллиардов рублей.

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