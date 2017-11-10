От тюрьмы не зареклись.

Недавние истории Кевина Спейси и Харви Вайнштейна потрясли многих. Известные люди - оскароносный актер и голливудский продюсер - обвиняются в домогательствах и изнасилованиях. Как показывает практика, звездный статус не делает человека безгрешным. Тест "Уралинформбюро" поможет вспомнить некоторые биографические факты.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: кадр из фильма "12 стульев", a-novikov.ru, кадр из фильма "Не бойся, я с тобой", кадр из фильма "Джентльмены удачи", кадр из фильма "Ведьма", кадр из программы "Прямой эфир", кадр из фильма "Водитель для Веры", concert-star.ru, кадр из фильма "Жмурки".