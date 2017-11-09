Помирать, так с музыкой: для ухода в мир иной подобрали лучшую мелодиюСегодня в 10:42
- Текст
Она дарит умиротворение.
В Шотландии назвали мелодию, под которую лучше всего умирать. Ее название и композитора озвучили представители театральной компании Vanishing Point и музыкального коллектива Scottish Ensemble, передает "Уралинформбюро".
Чтобы выяснить, что больше всего подходит для человека, находящегося при смерти, авторы идеи провели специальное исследование. Испытуемым был предложен ряд музыкальных произведений, в том числе Филипа Гласса, Ла Монте Янга и Иоганна Себастьяна Баха.
Однако больше всего участникам эксперимента понравилась композиция советско-эстонского композитора-минималиста Арво Пярта для двух скрипок Tabula Rasa.
Выбор подопытных руководитель Vanishing Point Мэттью Лентон объяснил тем, что при прослушивании кажется, что мелодия будет звучать бесконечно, и это дает надежду тем, кто уходит из жизни на то, что тот свет все-таки существует.
"Эта музыка звучит так, как будто она будет продолжаться и продолжаться", - цитирует Лентона The Guardian. Кроме того, испытуемые рассказали, что все выбранные композиции подарили им спокойствие и умиротворение.
Стоит отметить, что ранее был озвучен список песен, которые люди не прочь услышать перед отправкой в последний путь. Среди них - песни Луи Армстронга "What a Wonderful World и When You are Smiling", Фрэнка Синатры "Fly Me to the Moon и Come Fly with Me", Бьйорк "All is Full of Love", Барбары Стрейзанд "You’ll Never Walk Alone", Селин Дион "My Heart Wil Go On" и Джонна Леннона "Imagine".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:06
Из психбольницы Нижневартовска сбежала едва не убившая мать женщина
Она может находиться в Сургуте.Сегодня в 12:59
РМК приняла участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
С презентацией бизнес-стандарта "Умная медь".Сегодня в 12:58
Куйвашев представит Свердловскую область на российско-казахстанском форуме
В Челябинске.Сегодня в 12:54
Главе свердловского минздрава прилетело от прокуратуры за томограф
Стоимостью 24 миллиона.Сегодня в 12:39
Ледниковый период в центре Екатеринбурга: дома стоят без тепла и ГВС
Из-за ремонтных работ.Сегодня в 12:10
Центр подготовки персонала МЭС Урала внедрил новую программу
Повышения квалификации.Сегодня в 12:02
Минсоцполитики не пошло на мировую с отрезавшей грудь екатеринбурженкой
Судьбу отнятых детей решит облсуд.Сегодня в 11:59
Составлен рейтинг самых популярных сексуальных фантазий
У мужчин и женщин они совпадают.Сегодня в 11:58
В Югре подросток на снегоходе сбил женщину с ребенком
Пешеходы получили травмы.Сегодня в 11:57
Цены на соль вырастут под Новый год
Из-за нехватки вагонов.Сегодня в 11:52
Коммерсанты и ученые: определились претенденты на посты свердловских министров
В списке 38 человек.Сегодня в 11:46
Следователи не добились ареста поджигателя памятника Ельцину
Но "Щуку держат в полиции".Сегодня в 11:24
В Нижневартовске пенсионер погиб под колесами УАЗа
Его сбили на "зебре".Сегодня в 11:23
Свердловский бюджет "съедят" дети из многодетных семей
На завтрак или обед.Сегодня в 11:20
Жители уральского села пожаловались на разбитую дорогу президенту
К ремонту подключились областные власти.
Главные новости
- Сегодня в 12:54Главе свердловского минздрава прилетело от прокуратуры за томограф
- Сегодня в 11:52Коммерсанты и ученые: определились претенденты на посты свердловских министров
- Сегодня в 11:20Жители уральского села пожаловались на разбитую дорогу президенту
- Сегодня в 10:36Одного хайпа мало: Ростех объяснил отказ от запуска "iPhone на рельсах" в серию
- Сегодня в 09:48Россиян пересчитают по осени 2020 года
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".