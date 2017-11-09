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Помирать, так с музыкой: для ухода в мир иной подобрали лучшую мелодиюСегодня в 10:42

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Она дарит умиротворение.

В Шотландии назвали мелодию, под которую лучше всего умирать. Ее название и композитора озвучили представители театральной компании Vanishing Point и музыкального коллектива Scottish Ensemble, передает "Уралинформбюро".

Чтобы выяснить, что больше всего подходит для человека, находящегося при смерти, авторы идеи провели специальное исследование. Испытуемым был предложен ряд музыкальных произведений, в том числе Филипа Гласса, Ла Монте Янга и Иоганна Себастьяна Баха.

Однако больше всего участникам эксперимента понравилась композиция советско-эстонского композитора-минималиста Арво Пярта для двух скрипок Tabula Rasa.

Выбор подопытных руководитель Vanishing Point Мэттью Лентон объяснил тем, что при прослушивании кажется, что мелодия будет звучать бесконечно, и это дает надежду тем, кто уходит из жизни на то, что тот свет все-таки существует.

"Эта музыка звучит так, как будто она будет продолжаться и продолжаться", - цитирует Лентона The Guardian. Кроме того, испытуемые рассказали, что все выбранные композиции подарили им спокойствие и умиротворение.

Стоит отметить, что ранее был озвучен список песен, которые люди не прочь услышать перед отправкой в последний путь. Среди них - песни Луи Армстронга "What a Wonderful World и When You are Smiling", Фрэнка Синатры "Fly Me to the Moon и Come Fly with Me", Бьйорк "All is Full of Love", Барбары Стрейзанд "You’ll Never Walk Alone", Селин Дион "My Heart Wil Go On" и Джонна Леннона "Imagine".

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