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ЕВРАЗ привез рекордный "урожай" медалейСегодня в 10:29

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С IV национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Команда ЕВРАЗа заняла третье место в медальном зачете IV национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. Результат выступления сборной оказался рекордным - одна золотая, три серебряных и четыре бронзовых награды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

За медали престижного соревнования боролись 15 сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК. В компетенции "Электромонтаж" первое место занял электромонтер Павел Терешенко.

Вторым в компетенции "Промышленная автоматика" стал электромеханик Сергей Черепанов. Аналогичный результат в "Сварочных технологиях" показал электрогазосварщик Кирилл Гладышев, а в "Лабораторном химическом анализе" - Мария Царегородцева, лаборант химического анализа.

В компетенции "Мехатроника" бронзу получили электромонтеры рельсобалочного цеха Яков Ищук и Александр Ненашев. В компетенции "Обработка листового металла" третье место занял слесарь-ремонтник Антон Гринажук.

Еще одну бронзу во впервые представленной на чемпионате компетенции "Неразрушающий контроль" взял бригадир рельсобалочного цеха Максим Григорьев.

Все призеры представляли ЕВРАЗ ЗСМК. В команду экспертов вошли 28 опытных работников ЕВРАЗа.

"WorldSkills – объединяет все поколения! В ЕВРАЗе сложилось целое волонтерское движение – кто-то вовлечён в программу подготовки, кто-то помогает развитию учебных полигонов, кто-то организует корпоративные конкурсы профмастерства, для всех найдется дело, – делится директор ЕВРАЗа по привлечению и развитию персонала Галина Тихонова. – Кроме того, мы видим, как растут требования к конкурсантам: задания сложные, комплексные, и чтобы с ними справиться, нужно быть специалистом сразу в нескольких областях. Здорово, что наши ребята справились".

IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 поставил рекорды по количеству участников и посетителей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых представителей 29 команд ведущих корпораций и холдингов. За их выступлениями наблюдали 30 000 посетителей.

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