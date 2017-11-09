К ремонту подключились областные власти.

Жители села Ключевая (Кленовское сельское поселение) обратились в приемную президента РФ с просьбой о содействии в ремонте центральной улицы. Региональные власти приняли решение помочь селянам. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам местных жителей, улица 8 Марта в селе, где проживает около тысячи человек, не ремонтировалась много лет. В распутицу сложно просто выйти из дома, не говоря уже о том, чтобы проехать на автомобиле.

Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, участок дороги длиной почти полтора километра находится в плохом состоянии, поскольку раньше улица была ведомственной и досталась в "наследство" от бывшего совхоза.

"Главой администрации сельского поселения ведется планомерная работа по приемке всех местных дорог в муниципальную собственность. Среди них – и улица 8 Марта. В нынешнем году она станет муниципальной. Таким образом, у нас появится законное право расходовать средства дорожного фонда на ремонт, восстановление и содержание дорог", – сказал вице-губернатор.

Он добавил, что составлен план-график работ, согласно которому в середине ноября Росреестром дорога будет зарегистрирована как муниципальная. Ориентировочно в апреле пройдут конкурсные процедуры и будет подготовлена сметная документация.

"И в следующем сезоне дорожных работ, в 2018 году, дорога будет отремонтирована – это будет дорога пятой категории в щебеночном исполнении с обустройством водоотводных и водопропускных труб", - уточнил заместитель губернатора.

Стоит напомнить, что в 2016 году жители Серебрянки обратились к Владимиру Путину с просьбой отремонтировать дорогу, соединяющую поселок с Нижним Тагилом. Много лет подряд в межсезонье дорогу размывало, и сельчане сидели без продуктов и лекарств. К решению проблемы подключились свердловские чиновники. Ремонт дороги стартовал в 2017 году. На реализацию многострадального проекта было потрачено 250 миллионов бюджетных рублей.

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