Скрывая болезнь.

За последние пять лет количество регистрируемых людей с диагнозом "шизофрения" стало на 20% меньше. Но говорить о сокращении числа больных рано, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов Минздрава России.

За 2016 год было зарегистрировано около 8 500 новых случаев шизофрении. В 2012 их было 10 600. По мнению экспертов, больные "перешли" в частные медицинские центры. Это позволяет избежать постановки на психоневрологический учет. Россияне боятся быть отвергнутыми обществом после постановки диагноза.

По данным ВОЗ шизофрения – тяжелое психическое заболевание, от которого страдает 1% населения. Для нее характерны нарушения мышления, восприятия, эмоций, языка и поведения. Болезнь часто сопровождается "голосами в голове" и галлюцинациями.

Сокрытие диагноза в итоге может привести, в том числе, к преступлениям на почве болезни, передает "Уралинформбюро".