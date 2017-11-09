Куйвашев выразил соболезнования семье погибшего при спасении школьников водителя автобусаСегодня в 10:51
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"Он поступил как настоящий мужчина".
Соболезнования родным и близким водителя автобуса, который погиб в результате ДТП в Ярославской области, выразил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.
Авария, как ранее сообщало "Уралинформбюро", произошла вечером 8 ноября в районе населенного пункта Деболовское (Ростовский район). По предварительной версии, на трассу с второстепенной дороги выехал грузовик. Водитель автобуса, в котором ехали екатеринбургские школьники, успел предупредить пассажиров о столкновении, что спасло им жизни.
"Прошу Вас передать самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам водителя экскурсионного автобуса Сергея Юрьевича Блохина, погибшего вследствие тяжелых травм, полученных в ДТП, где пострадали школьники из Свердловской области. Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть. Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей. Разделяя горечь этой тяжкой утраты, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семье Сергея Юрьевича Блохина", – говорится в телеграмме Евгения Куйвашева, которую он направил в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
На момент аварии в автобусе находились 38 человек, 18 из них – 16 детей, сопровождающий и водитель – получили травмы.
В департаменте информационной политики Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили, что все дети были осмотрены врачами, после чего их разместили в гостинице. Принято решение о выделении психологов для проведения профилактической работы с детьми, попавшими в ДТП.
Управлявший грузовиком 40-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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