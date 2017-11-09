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Составлен рейтинг самых популярных сексуальных фантазийСегодня в 11:59

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У мужчин и женщин они совпадают.

Социологи с помощью мобильного приложения для знакомств Doppler составили рейтинг самых популярных сексуальных фантазий. В опросе приняли участие 241 женщина и 159 мужчин. Результаты исследования публикует Refinery 29, передает "Уралинформбюро".

Возглавила ТОП секс-грез фантазия о групповом сексе. О нем мечтают 17,6% опрошенных: 38% мужчин и 8% женщин. Секс со знаменитостью на втором месте рейтинга. Он будоражит умы 16,5% человек: 14% женщин и около 12% мужчин. Около 14% респондентов были заинтересованы в ролевых играх, 7,7% ответили, что им нравится БДСМ. Для 6,6% любимая секс-фантазия - измена. 3% человек возбуждают мысли о сексе в общественном месте.

Исследователи рассчитывают, что осознание того, что сексуальные фантазии людей похожи, помогут многим не чувствовать себя одинокими, а некоторые осмелятся сделать свою сексуальную жизнь более разнообразной.

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