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Главе свердловского минздрава прилетело от прокуратуры за томографСегодня в 12:54

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Стоимостью 24 миллиона.

Прокуратура внесла и.о. главы свердловского минздрава Игорю Трофимову представление с требованием устранить нарушения в работе министерства. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Речь идет о нарушениях при проведении закупок специализированного медицинского оборудования, а также при оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

В сентябре 2016 года по результатам электронного аукциона минздрав заключил контракт на поставку в ОДКБ №1 системы однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии с ООО "Уралмедснаб". Поставщик должен был его собрать, установить и ввести в эксплуатацию. Приемка оборудования включала проверку на соответствие спецификации, на внешние повреждения, комплектность и целостность. Также необходимо было провести экспертизу. Лишь после этого поставщику должны были заплатить.

Согласно отметкам в накладной, детская больница приняла оборудование 26 декабря 2016 года. Между тем, акты приема-передачи и ввода техники в эксплуатацию подписаны раньше - 23 декабря. При этом 2 февраля 2017 года оборудование по-прежнему находилось в заводской упаковке, а для персонала никто не провел обучение. Выяснилось также, что приемка аппарата производилась сотрудниками больницы без участия минздрава.

Следует отметить, что томограф обошелся минздраву в 24,1 миллиона рублей. К настоящему моменту главврач ОДКБ №1 привлечен к дисциплинарной ответственности.

Всего прокуратура выявила 405 нарушений в сфере здравоохранения. Для их устранения внесено более 150 представлений, по результатам которых 186 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

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