Из-за ремонтных работ.

9 ноября 2017 года отопления и горячей воды лишились несколько домов в центре Екатеринбурга. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Стандарт", отключение связано с ремонтными работами на тепломагистрали М-21.

Под отключение попали здания на Малышева (25 и 17а), Попова (7,10, 13 и 15/41), Ленина (22а), Сакко и Ванцетти (50 и 54), Шейнкмана (24, 45 и 32) и Московской (47).

Согласно сообщению, подача тепла и ГВС возобновится 10 ноября к 03.00.