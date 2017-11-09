В Калининградском зоопарке.

Зоотехник Калининградского зоопарка, подвергшаяся нападению амурского тигра Тайфуна, грубо нарушила технику безопасности. К такому выводу пришли в администрации учреждения после внутреннего расследования.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца, женщина начала уборку уличного вольера хищника, не закрыв заслонку, запирающую животное во внутренних помещениях вольера. Кроме того, сотрудница приступила к работе в одиночку, а не в паре с кем-либо, как предписывают правила.

Тайфун набросился на сотрудницу зоопарка около полудня 5 ноября. На выручку женщине поспешили посетители зоопарка - они начали кидать в вольер камни, мебель из ближайшего летнего кафе. Отвлекла тигра тяжелая мусорная корзина, ударившаяся о валун. В этот момент пострадавшая женщина сумела укрыться от хищника.

Сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

По факту нападения тигра региональным СУ СКР организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Тайфун, который приехал в Калининград из Челябинского зоопарка более 15 лет назад, в 2018 году "отметит" свое 17-летие. До этого момента амурский тигр не проявлял агрессии. Сейчас он находится в собственном вольере.