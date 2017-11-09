×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Энергетики вручили призы трем зауральцамСегодня в 14:36

  • Текст

Из Кургана, сел Целинное и Кетово.

За последний месяц победителями акции "Онлайн-плательщик" стали три клиента Энергосбытовой компании "Восток".

Владимир Клоков из села Целинное получил ноутбук. Мужчина уже несколько лет активно пользуется личным кабинетом на сайте АО "ЭК "Восток". Чтобы не забыть своевременно оплатить электроэнергию и передать показания приборов учета, он даже ставит будильник на нужную дату.

Оплата электроэнергии и передача показаний через интернет облегчают жизнь еще одной победительнице акции - Евгении Соколовой из села Кетово, воспитывающей маленького ребенка. Подарок от энергетиков - утюг - пригодится старшей дочери женщины, которая скоро уезжает в другой город.

Жителю Кургана Игорю Гридину вручили микроволновку. "Мой последний выигрыш был еще в советское время - 4 рубля в лотерею", - признался Игорь Владимирович. СВЧ-печи мужчина рад, в хозяйстве это очень полезный подарок.

Акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" из числа физлиц стартовала 1 апреля прошлого года и продлится до конца 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", участники акции - жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании "Восток". Подробнее об условиях акции можно прочитать на сайте: vostok-electra.ru.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×