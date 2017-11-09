Энергетики вручили призы трем зауральцамСегодня в 14:36
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Из Кургана, сел Целинное и Кетово.
За последний месяц победителями акции "Онлайн-плательщик" стали три клиента Энергосбытовой компании "Восток".
Владимир Клоков из села Целинное получил ноутбук. Мужчина уже несколько лет активно пользуется личным кабинетом на сайте АО "ЭК "Восток". Чтобы не забыть своевременно оплатить электроэнергию и передать показания приборов учета, он даже ставит будильник на нужную дату.
Оплата электроэнергии и передача показаний через интернет облегчают жизнь еще одной победительнице акции - Евгении Соколовой из села Кетово, воспитывающей маленького ребенка. Подарок от энергетиков - утюг - пригодится старшей дочери женщины, которая скоро уезжает в другой город.
Жителю Кургана Игорю Гридину вручили микроволновку. "Мой последний выигрыш был еще в советское время - 4 рубля в лотерею", - признался Игорь Владимирович. СВЧ-печи мужчина рад, в хозяйстве это очень полезный подарок.
Акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" из числа физлиц стартовала 1 апреля прошлого года и продлится до конца 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", участники акции - жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании "Восток". Подробнее об условиях акции можно прочитать на сайте: vostok-electra.ru.
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