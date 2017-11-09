Заплатит предприятие.

Судебные приставы Кетовского района взыскали с местного асфальтобетонного завода Введенского ДРСУ "Автодорстрой" 900 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба животному миру. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Осенью прошлого года предприятие разместило на производственной площадке хранилища, заполненные битумом. Но земельный участок не был огорожен. В наполненный битумной массой карьер попал выводок диких кабанов. Десятки животных не смогли выбраться и погибли.

Смерть животных зафиксировали сотрудники природоохранной прокуратуры. Специалисты оценили причиненный животному миру ущерб почти в миллион. Судебные приставы взыскали всю сумму с предприятия.