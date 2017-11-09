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Виновные в обрушении дома в Перми получили условные срокиСегодня в 14:35

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В колонию отправили только мастера.

Свердловский райсуд Перми вынес приговоры по делу об обрушении жилого дома №103 на улице Куйбышева. Руководители ООО "Управляющая компания "Моторостроитель" признаны виновными в оказании небезопасных услуг, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры. Технический работник компании наказан по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей двум лицам"

Установлено, что виновные занимались текущим содержанием и ремонтом обрушившегося дома. При этом жильцы, начиная с 2013 года, регулярно жаловались в "Моторостроитель" на трескающиеся несущие стены и конструкции.

Руководители обращения игнорировали, а проверять реальное состояние дел не спешили. Лишь однажды мастер, ответственный за этот участок работ, установил приспособления для наблюдения за развитием трещин, но не следил за их состоянием. Позднее, чтобы скрыть свой халтурный труд, мужчина вписал в журнал наблюдения ложные сведения.

Суд пришел к выводу, что из-за бездействия и попустительства подсудимых 11 июля 2015 года жилой дом рухнул. Под завалами погибли 2 человека, еще двое получили разные травмы. Всего пострадавшими по делу признаны 32 человека: они полностью лишились жилья, или были вынуждены делать долгий ремонт.

Суд назначил директору управляющей компании 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года. Исполнительный директор получил 4 года "условки" и испытательный в 3 года, а мастер проведет в колонии 2 года. Его испытательный срок составит 2,5 года.

Кроме того, осужденные должны выплатить пострадавшим более 18 миллионов рублей.

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