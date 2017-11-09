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Почта России ищет хозяина 506 миллионов рублейСегодня в 15:11

  • Текст

Деньги он выиграл в лотерею.

Почта России разыскивает счастливчика, выигравшего 506 миллионов рублей в лотерею. Как сообщили "Уралиноформбюро" в пресс-службе компании, билет гражданин купил с 23 октября по 3 ноября в одном из отделений почтовой связи Воронежской области.

Джекпот разыграли 5 ноября в ходе трансляции 1204-го тиража "Русского лото" на одном из федеральных каналов.

Получить крупнейший в истории российских государственных лотерей выигрыш счастливчик может в ТД "Столото".

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2017 года в отделениях Почты России выплатили более 10 миллионов выигрышей, общая сумма которых превысила миллиард рублей.

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