Деньги он выиграл в лотерею.

Почта России разыскивает счастливчика, выигравшего 506 миллионов рублей в лотерею. Как сообщили "Уралиноформбюро" в пресс-службе компании, билет гражданин купил с 23 октября по 3 ноября в одном из отделений почтовой связи Воронежской области.

Джекпот разыграли 5 ноября в ходе трансляции 1204-го тиража "Русского лото" на одном из федеральных каналов.

Получить крупнейший в истории российских государственных лотерей выигрыш счастливчик может в ТД "Столото".

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2017 года в отделениях Почты России выплатили более 10 миллионов выигрышей, общая сумма которых превысила миллиард рублей.