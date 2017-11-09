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Ученики "Газпром-классов" представили свои проекты в ТокиоСегодня в 15:14

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И Сочи.

Ученица "Газпром-класса" новоуренгойской гимназии получила Гран-при международного конкурса школьных проектных работ, прошедшего в Токио. Анастасия Сиротина представила на суд жюри доклад "Способы повышения эффективности эксплуатации подводных трубопроводов в условиях Арктики". Подготовить его девушке помогла инженер отдела перспективного развития ООО "Газпром добыча Ямбург" София Марченко.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, всего в Японии свои исследования презентовали восемь гимназистов.

Еще шестеро школьников представляли "Газпром добыча Ямбург" на II ежегодном слете "Газпром-классов", прошедшем в сочинском образовательном центре "Сириус". Помимо участия в профориентационных, творческих и спортивных мероприятиях, юные новоуренгойцы разработали и презентовали научный проект по разведке геологических участков. Он получил высокую оценку жюри.

Реализация проекта "Газпром-классы" началась в 2013 году по инициативе ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром добыча Уренгой" при поддержке департамента образования Нового Уренгоя. Его участники получают углубленную подготовку по профильным предметам (физика, химия, математика и информатика), а также много практико-ориентированных занятий для последующего получения профессионального образования по инженерным специальностям.

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