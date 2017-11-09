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Мальчик-сова из Пакистана вертит головой на 180 градусов Сегодня в 16:01

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А руками - на 360.

14-летний Мухаммад Самир Хан из Карачи проявляет чудеса гибкости. "Гуттаперчевый" мальчик способен поворачивать голову на 180 градусов и по кругу вращать плечевые суставы, пишет Daily Pakistan.

Ролик о талантах пакистанского подростка шокировал интернет-аудиторию, передает "Уралинформбюро".

По словам Самира, его способности - следствие долгих тренировок. В детстве мальчика впечатлил трюк актера в одном из голливудских фильмов ужасов и он захотел его повторить.

Сейчас подросток выступает с танцевальной группой Dangerous Boys, чтобы помогать своей семье, глава которой тяжело болен. За каждое представление он получает 600-1000 рупий (5,7-9,5 доллара).

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