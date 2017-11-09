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Уральский аграрный университет будет выдавать двойные дипломыСегодня в 16:33

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Совместно с казахским вузом.

Уральский аграрный госуниверситет планирует выдавать двойные дипломы по совместным образовательным программам с Павлодарским государственным университетом имени С.Торайгырова (Казахстан). Вузы подписали договор о сотрудничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского университета.

Учебные заведения будут реализовывать совместные научные и учебные проекты. В рамках соглашения будут проводиться исследования с использованием лабораторно-технической базы обоих вузов, будет создана учебно-методическая литература. Также университеты планируют обмениваться студентами.

"В перспективе это, безусловно, сыграет роль в повышении конкурентоспособности обоих вузов. За последние два года в Уральском ГАУ вдвое увеличилось количество иностранных студентов, включая представителей Республики Казахстан", - рассказала врио ректора УрГАУ Ольга Лоретц.

Документ был подписан в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках масштабного мероприятия, которое проходит в Челябинске, более 300 представителей крупнейших вузов двух стран обсудили развитие человеческого капитала, формирование и развитие которого напрямую зависит от работы вузов.

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