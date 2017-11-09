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Долги за отопление в России близятся к 200-миллиардной отметкеСегодня в 16:03

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Рост продолжается.

Долги россиян за ранее потребленное тепло продолжают расти. По данным Росстата за сентябрь 2017 года, общая сумма задолженности составила 183,8 миллиарда рублей, сообщают "Известия".

За год долги увеличились на 12,8 миллиарда рублей. При этом больше всех задолжали Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Несмотря на долги, уровень подготовки к осенне-зимнему сезону в стране вырос. По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака, число аварий по сравнению с прошлым периодом снизилось на 40%. По оценке Минстроя, почти 100% коммунальной инфраструктуры готово к зиме, передает "Уралинформбюро".

Добиться высоких результатов помогли повышенные финансовые вливания регионов в муниципалитеты. По данным Росстата на сентябрь, в текущем году на эти цели было направлено 143,6 миллиарда рублей (год назад – 110 миллиардов).

Ранее в Минстрое РФ неоднократно отмечали, что значительная часть долга — это платежи, уже собранные с населения, но не переданные управляющими компаниями ресурсоснабжающим организациям.

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