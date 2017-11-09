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Спасение Екатеринбурга от засухи обойдется в 90 миллионов рублейСегодня в 16:41

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За 3 месяца.

Челябинск спасает Екатеринбург от засухи за 30 миллионов рублей в месяц. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии столицы Урала.

В начале октября в уральской столице зафиксировали водный дефицит в объеме 25 миллионов кубометров. Чтобы остановить падение уровня, в город начали качать воду из Челябинской области. Только за октябрь в город поступило более 5 миллионов кубометров воды. Стоимость перекачки превышает 30 миллионов рублей в месяц. Для пополнения и сохранения водных запасов Екатеринбурга потребуется не меньше трех месяцев работы.

Отмечается, что водохранилища мегаполиса осушил низкий объем паводка 2017 года. "Объем осадков был ниже средней нормы и сделал невозможным накопление воды в летние месяцы. По состоянию на начало сентября Волчихинское водохранилище было заполнено на 72%", - уточнили в пресс-службе мэрии.

Поскольку в отопительный сезон Екатеринбург потребляет 530 тысяч кубометров воды в сутки, город рисковал исчерпать собственные водные запасы за два месяца до апрельского паводка в 2018 году.

Резервное водохранилище уральской столицы расположено в Челябинской области. Четыре насосные станции поднимают воду через Уральский хребет и сбрасывают в реку Западная Чусовая. После этого вода преодолевает 170 километров до Верхнемакаровского водохранилища по естественному руслу и уже оттуда – в Волчихинское, из которого поступает на станции водоподготовки.

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