ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:06
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По версии "Уралинформбюро".
1. Акулы-жадины
Группа акул атаковала батискаф съемочной группы проекта "Голубая планета 2" канала ВВС. Команда опустилась на глубину 700 метров, чтобы снять дальнейшую судьбу туши кита.
Видимо хищникам не понравилось приближение к их "столу" незваных гостей. Акулы начали атаковать субмарину, стремясь попасть именно в стекло. "Подлодка очень крепкая, но они такие большие, поэтому мне страшновато", - делится переживаниями один из пассажиров судна.
2. "Невесомые"
Ролик, снятый группой парапланеристов во главе с французом Жаном-Баптистом Шанделье, очаровал Интернет. Глядя на то, как изящно его герои вычерчивают линии ногами по песку или воде, на цыпочках проносятся по перилам или лавируют между колокольнями, забываешь, что залог их невесомости - небольшое "крыло" из парусины.
3. Гуттаперчевый мальчик
14-летний Мухаммад Самир Хан прославился в Сети как мальчик-сова. Юноша способен поворачивать голову на 180 градусов. Увидев еще в детстве подобный трюк в одном из голливудских фильмов, мальчик захотел его повторить. Годы упорных тренировок не прошли даром.
4. Не обманывайте...
Всего за сутки больше миллиона просмотров набрал ролик с рыдающей девочкой из Нижнекамска. 10-летняя ведущая видеоблога до слез расстроилась, когда никто из подписчиков не пришел на встречу с ней. Школьница подготовила конкурсы и конфеты, надеялась пофотографироваться с фанатами, но планам не суждено было сбыться.
"Пожалуйста, не обманывайте меня больше так", - просит девочка своих зрителей.
5. Самый милый паук
Пушистый Лукас поможет избавиться от арахнофобии. Создателем милого четырехглазого и восьминогого "пушистика" стал аниматор Джошуа Слайс, работавший, в частности, над фильмом "Зверополис".
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