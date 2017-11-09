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Пермская учительница огрела школьника учебником по нравственностиСегодня в 19:07

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Минобразования проводит проверку.

Министерство образования Прикамья организовало проверку в отношении учительницы одной из школ региона. С соответствующим ходатайством в ведомство обратился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Этому предшествовала жалоба родственника пятиклассника, заявившего, что в октябре 2017 года педагог ударила мальчика по голове учебником "По основам духовно-нравственных культур", передает "Уралинформбюро".

"Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом", - отметил заявитель.

"В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем, теперь будут выяснять министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура", - говорится в сообщении пресс-службы пермского омбудсмена.

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