Пермская учительница огрела школьника учебником по нравственностиСегодня в 19:07
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Минобразования проводит проверку.
Министерство образования Прикамья организовало проверку в отношении учительницы одной из школ региона. С соответствующим ходатайством в ведомство обратился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Этому предшествовала жалоба родственника пятиклассника, заявившего, что в октябре 2017 года педагог ударила мальчика по голове учебником "По основам духовно-нравственных культур", передает "Уралинформбюро".
"Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом", - отметил заявитель.
"В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем, теперь будут выяснять министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура", - говорится в сообщении пресс-службы пермского омбудсмена.
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