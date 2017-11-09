Больных африканской чумой.

Челябинским свиньям запрещено пересекать границу с Курганской областью. Там выставлены круглосуточные посты для выявления и пресечения ввоза хряков, свиного мяса и кормов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Зауралью. Ограничительные меры введены из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Чебаркульском районе.

Курганский Россельхознадзор усилил работу по внеплановым проверкам предприятий, производящих свинину. В зоне особого внимания находятся пункты общественного питания, в том числе в воинских частях и социальных учреждениях.

По предварительным данным, вирус АЧС попал на Южный Урал с необработанными пищевыми отходами, поставляемыми для корма свиней. В Чебаркульском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал глава райадминистрации Александр Король.

Сотрудники регионального Россельхознадзора начали уничтожение поголовья скота. Речь идет о нескольких сотнях свиней.

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