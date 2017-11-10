До минус 13.

В грядущие выходные ночная температура в Свердловской области будет опускаться до минус 3-8, в низинах – до минус 13. Днем с пятницы по воскресенье столбики термометров будут показывать от минус 4 до плюс 1. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского гидрометцентра.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в пятницу – с порывами до 14. В воскресенье ветер "успокоится" до 2-7 метров в секунду.

В столице Урала дневные температуры будут держаться на отметке в ноль градусов. Ночью опустятся до минус 5. Ожидается небольшой снег.